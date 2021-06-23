3 kız kardeşin yanarak öldüğü ev ile ilgili kan donduran gerçek

Konya'da Suriye uyruklu ailenin 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği yangının çıktığı ev için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildiği, bir gön önce de aileye tebliği edildiği ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcının neden olduğu yangında kardeşlerden geriye, etrafa saçılan oyuncakları kaldı.