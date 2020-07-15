3 kız öğrencinin fotoğrafındaki detay tüyleri diken diken etti!
3 kız öğrencinin ayna karşısında çektiği fotoğrafta yer alan detay, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada viral olan fotoğrafın sahte olduğu öne sürüldü.
Geçmişten günümüze çekilmiş oldukça gizemli ve korkutucu fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğraflardan bazılarının gizemi çözülmüş olsa da hala sırları çözülmemiş ürkütücü fotoğraflar bulunmaktadır. Gelin birlikte kimsenin açıklayamadığı gizemli fotoğrafa bakalım.
Bir süre önce sosyal medyada üç kızın çektikleri selfie fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğraf kısa süre içinde viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın üstünde oynandığını ve görüntünün gerçek olmadığını savundu.
2014 yılında Nasa'nın kaşif robotu Mars'ın yüzeyinde tuhaf bir fotoğraf çekti. Fotoğrafta yer alan beyaz ışığın ne olduğunu kimse anlayamamışken, bir uzay blogger'ı ışığın Mars'ta yaşayan zeki varlıklar olduğunu ileri sürdü.