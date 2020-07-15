3 kız öğrencinin fotoğrafındaki detay tüyleri diken diken etti!

Bir süre önce sosyal medyada üç kızın çektikleri selfie fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğraf kısa süre içinde viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın üstünde oynandığını ve görüntünün gerçek olmadığını savundu.