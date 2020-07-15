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  3. 15 Temmuz 2020 09:46

3 kız öğrencinin fotoğrafındaki detay tüyleri diken diken etti!

3 kız öğrencinin ayna karşısında çektiği fotoğrafta yer alan detay, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada viral olan fotoğrafın sahte olduğu öne sürüldü.

3 kız öğrencinin fotoğrafındaki detay tüyleri diken diken etti!

Geçmişten günümüze çekilmiş oldukça gizemli ve korkutucu fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğraflardan bazılarının gizemi çözülmüş olsa da hala sırları çözülmemiş ürkütücü fotoğraflar bulunmaktadır. Gelin birlikte kimsenin açıklayamadığı gizemli fotoğrafa bakalım.

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3 kız öğrencinin fotoğrafındaki detay tüyleri diken diken etti!

Bir süre önce sosyal medyada üç kızın çektikleri selfie fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğraf kısa süre içinde viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın üstünde oynandığını ve görüntünün gerçek olmadığını savundu.

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3 kız öğrencinin fotoğrafındaki detay tüyleri diken diken etti!

2014 yılında Nasa'nın kaşif robotu Mars'ın yüzeyinde tuhaf bir fotoğraf çekti. Fotoğrafta yer alan beyaz ışığın ne olduğunu kimse anlayamamışken, bir uzay blogger'ı ışığın Mars'ta yaşayan zeki varlıklar olduğunu ileri sürdü.

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3 kız öğrencinin fotoğrafındaki detay tüyleri diken diken etti!

NASA ise görüntünün tamamıyla ışık oyunu olduğu açıklamasını yaptı.

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