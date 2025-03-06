3 milyon dönüm alana ekim yapıldı: ''Dünyanın en kaliteli buğdayını burada üretiyoruz''

Zahireciler Derneği ve Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Şerif Öter, bölgedeki buğday ekimi sürecini anlatarak, "Mardin Ovası'nda ağırlıklı olarak ekimimiz buğdaydır. 3 milyon dönüm alanın neredeyse tamamında ekimler gerçekleşti. Az bir miktar da ikinci ürün olan mısır yeri kalmıştı, o da gerçekleşti. Kuru alanlarda ise kasım ayında ekim gerçekleşmişti ve yağmur bekleniyordu. Büyük endişe vardı ancak geçen hafta yağmur bol bol yağdı. O endişe de şu an kalmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağmurlar devam eder ve bereketli bir hasat geçirmiş oluruz" diye konuştu.