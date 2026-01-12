3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
İzmir'in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki E.B. tarafından polis karakoluna düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkiin soruşturma tamamlandı. Saldırganın da aralarında blunduğu 13 şüpheli için istenen cezalar belli oldu.
Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde, geçen yıl 8 Eylül günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Olayda 1’inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit oldu. Saldırgan ise yaralı olarak yakalandı.
Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında E.B.’nin yanı sıra babası N.B., İran uyruklu K.N. ile Suriye uyruklu olduğu belirtilen M.A., C.T., F.A. ve M.E. tutuklandı.
Saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen günlerde saldırıya ilişkin gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod isimli H.B. ve 'Ebu Haris' kod isimli H.K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Soruşturma tamamlanarak 7’si tutuklu, 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; E.B.’nin DAEŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimseyip örgüte katılım sağladığı ve fikirlerini de arkadaşlarına anlattığı belirtildi. B.’nin okula gitmeyi reddettiği de iddianamede yer buldu. İddianamede B.’nin silahlı eğitim aldığı ve örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı aktarıldı.