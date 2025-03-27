3 yaşındaki minik Kübra'nın hem kulağını hem de dünyasını çaldılar!

Adana'da ailesiyle semt pazarına alışverişe giden işitme engelli Kübra’nın (3), biyonik kulaklarından biri çalındı. Şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmazken, biyonik kulak da bulunamadı. Kızının biyonik kulağa kavuşması için yardım bekleyen M.S. (34), “Şimdi bir anne olarak çocuğum bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor” diye konuştu.