3 yaşındaki minik Kübra'nın hem kulağını hem de dünyasını çaldılar!
Adana'da ailesiyle birlikte semt pazarına giden 3 yaşındaki işitme engelli minik Kübra'nın biyonik kulaklığı çalındı.
Adana'da ailesiyle semt pazarına alışverişe giden işitme engelli Kübra’nın (3), biyonik kulaklarından biri çalındı. Şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmazken, biyonik kulak da bulunamadı. Kızının biyonik kulağa kavuşması için yardım bekleyen M.S. (34), “Şimdi bir anne olarak çocuğum bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor” diye konuştu.
Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi’nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile M.S. çiftinin 3’üncü çocukları Kübra, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2 yıl önce Kübra’a biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra’ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi. Ailesi, 30 Haziran 2024’te Mehmet Şahintepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Ailesi, Kübra’ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Aile, bebek arabasındaki, içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadı.
Hırsızlığı fark eden aile, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sonuç alamadı. Bunun üzerine kaymakamlık ve valiliğe başvuran aile, Kübra’ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını, yaklaşık 150 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten aile, Kübra’ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini belirtti.
Anne M.S., Kübra’ın işitme sorunu yaşadığı için sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirterek, “Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp, götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu” diye konuştu.