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3 yıl önce alev alev yanmıştı: Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda dikilen fidanlar boy verdi. Bölge yeniden yeşermeye başladı.

Kaynak: DHA
3 yıl önce alev alev yanmıştı: Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı - Resim: 1

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

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3 yıl önce alev alev yanmıştı: Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı - Resim: 2

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan S.A. tutuklandı.

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3 yıl önce alev alev yanmıştı: Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı - Resim: 3

İLK FİDANLAR 11 KASIM'DA TOPRAKLA BULUŞTU

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan alanlar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi.

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3 yıl önce alev alev yanmıştı: Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı - Resim: 4

İlk fidanlar aynı yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. 

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