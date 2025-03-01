3 yıl önce alev alev yanmıştı: Türkiye'nin cenneti eski haline dönmeye başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda dikilen fidanlar boy verdi. Bölge yeniden yeşermeye başladı.
Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan S.A. tutuklandı.
İLK FİDANLAR 11 KASIM'DA TOPRAKLA BULUŞTU
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan alanlar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi.
İlk fidanlar aynı yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu.