30 Aralık'ta kaybolmuştu! Her yerde aranıyor

'OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM'

Ekiplerin arama çalışmalarını takip eden baba Cumali Gündoğan, oğlunun bulunması için gösterilen çabadan dolayı teşekkür etti. Gündoğan, “Valimiz, kaymakamımız sağolsun ilgileniyor ama daha farklı yöntemle aranırsa daha iyi olur. Oğlumu almadan gitmeyeceğim” dedi.



