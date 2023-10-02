30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı

"Büyük şehirler hariç, tek üniversitesi olan bir şehir"

Belediye bünyesinde kurulan Öğrenci İşleri Müdürlüğüne müracaat eden üniversite öğrencilerinin her türlü sıkıntılarını çözüldüğünü anlatan Türkyılmaz, "Bugün itibariyle üniversiteler açıldı. 43 vilayetin kesiştiği nokta Yahşihan ilçesinin şöyle bir özelliği var: Büyük şehirler hariç, tek üniversitesi olan bir şehir. Öğrenci arkadaşlar hoş geldi. Velilerde hiç merak etmesin sevgili yavruları bizlere emanet. Öğrenci İşleri Müdürlüğü de Türkiye'de tek bizim ilçemizde var. Öğrencilerin apart ile ilgili sıkıntılarını, burslarla ilgili sıkıntılarını, yerleşkeler ile ilgili sıkıntılarını, hocalarla ilgili sıkıntılarını birinci elden takip ettiğimiz bir birimdir. Aynı zamanda üniversiteye gelen kardeşlerimizde belediyemizin imkanlarından sonuna kadar faydalanmakta. Bugün itibariyle de çorba dağıtımları da başladı" diye konuştu.