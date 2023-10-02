30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde normalde 30 bin olan nüfus, üniversitenin açılmasıyla birlikte 100 binde dayandı.
Kırıkkale Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi bugün itibariye başladı. Yahşihan ilçesine aileleri ile birlikte gelen öğrenciler, hafta sonu itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında kalmak için kayıt işlemlerini tamamladı. Öğrencilerin yurtlara kayıt işlemleri sırasında ise özellikle Devlet Bahçeli Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinde yoğunluk oluştu. KYK yurtlarına şuana kadar 8 bin 500 öğrenci yerleştirildi.
İHA'nın haberine göre, aileleri veya arkadaşları ile birlikte kalmak isteyen binlerce öğrenci de Yenişehir Mahallesi'nde bulunan özel apart evleri tercih etti. Apart evlerin kirası ise aylık 3 bin liradan 6 bin liraya kadar çıkıyor. Yahşihan Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin nüfuslarını ilçeye aldırmaları halinde de başta burs olmak üzere, birçok alışveriş mağazası ve sosyal aktivitelerin yapıldığı mekanlardan fiyatlarda indirdim desteği sağlanıyor.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine, üniversitenin açılmasıyla birlikte özellikle kış mevsiminde ilçe nüfusunun 100 bine ulaştığını belirterek, öğrencilerin belediye imkanlarından faydalandığını söyledi.
"Büyük şehirler hariç, tek üniversitesi olan bir şehir"
Belediye bünyesinde kurulan Öğrenci İşleri Müdürlüğüne müracaat eden üniversite öğrencilerinin her türlü sıkıntılarını çözüldüğünü anlatan Türkyılmaz, "Bugün itibariyle üniversiteler açıldı. 43 vilayetin kesiştiği nokta Yahşihan ilçesinin şöyle bir özelliği var: Büyük şehirler hariç, tek üniversitesi olan bir şehir. Öğrenci arkadaşlar hoş geldi. Velilerde hiç merak etmesin sevgili yavruları bizlere emanet. Öğrenci İşleri Müdürlüğü de Türkiye'de tek bizim ilçemizde var. Öğrencilerin apart ile ilgili sıkıntılarını, burslarla ilgili sıkıntılarını, yerleşkeler ile ilgili sıkıntılarını, hocalarla ilgili sıkıntılarını birinci elden takip ettiğimiz bir birimdir. Aynı zamanda üniversiteye gelen kardeşlerimizde belediyemizin imkanlarından sonuna kadar faydalanmakta. Bugün itibariyle de çorba dağıtımları da başladı" diye konuştu.