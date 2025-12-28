  1. Anasayfa
  4. 30 büyükşehirde sadece 4 günlük denetimlerde haksız fiyat artışı tespit edilen ürün sayısı şoke etti

Ticaret Bakanlığı, 30 büyükşehirde 5 bin 265 markette gerçekleştirdiği denetimlerde 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit etti ve bu ürünler için idari işlem başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, toplam 5 bin 265 market denetlendi.

Denetim ekipleri, bu marketlerdeki 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketini tek tek inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 7 bin 233 üründe mevzuata aykırı durum tespit edildi. 

Ayırılık tespit edilen ürünler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edilirken tespit edilen aykırılıklar nedeniyle söz konusu ürünler için idari işlem süreci başlatıldı.

