30 büyükşehirde sadece 4 günlük denetimlerde haksız fiyat artışı tespit edilen ürün sayısı şoke etti
Ticaret Bakanlığı, 30 büyükşehirde 5 bin 265 markette gerçekleştirdiği denetimlerde 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit etti ve bu ürünler için idari işlem başlattı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, toplam 5 bin 265 market denetlendi.
1 / 4
Denetim ekipleri, bu marketlerdeki 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketini tek tek inceledi.
2 / 4
Yapılan incelemeler sonucunda 7 bin 233 üründe mevzuata aykırı durum tespit edildi.
3 / 4
Ayırılık tespit edilen ürünler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edilirken tespit edilen aykırılıklar nedeniyle söz konusu ürünler için idari işlem süreci başlatıldı.
4 / 4