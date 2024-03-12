30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı
Yerel seçimlere sadece 19 gün kala 30 büyükşehirde yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.
Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın yaptığı son yerel seçim anketine göre, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la Yeniden Refah Partisi’nin takip ettiği görüldü.
31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları 'Büyükşehirler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde.
21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.
Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.