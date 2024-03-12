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30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı

Yerel seçimlere sadece 19 gün kala 30 büyükşehirde yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı - Resim: 1

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın yaptığı son yerel seçim anketine göre, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la Yeniden Refah Partisi’nin takip ettiği görüldü.

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30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı - Resim: 2

31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları 'Büyükşehirler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde.

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30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı - Resim: 3

21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmada ilk olarak "Partilerden bağımsız belediye başkan adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır" diye soruldu.

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30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı - Resim: 4

Ankete katılanların yüzde 38'i "İhtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır" derken yüzde 32'si ise "Devlet adamı ciddiyetiyle mütevazı olmalıdır" dedi.

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