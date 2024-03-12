30 büyükşehirdeki son seçim anketi açıklandı

31 Mart Yerel Seçimi'ne 1 aydan kısa bir süre kala 'siyasi partilerin adaylarını açıkladığı anda' yaptıkları 'Büyükşehirler Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde.