30 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek 45 yıllık hayal gerçek oluyor

Fındıksuyu Sokak üzerinde ikamet eden Rıza Koçaklı, tüneller ile ulaşımın daha da kolaylaşacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a da teşekkür eden Koçaklı, "Çok güzel oluyor. Zonguldak`ı dört dörtlük yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yalan değil adam yaptırıyor. Bu dereler de pislikten geçilmiyordu. İkinci makas mevkisi dört dörtlük olacak. Bu tünellerle Kilimli yarım saat bile sürmez. Önceden insanlar trenle gidiyordu. Ama şimdi rahat. 10-15 dakikada ulaşıyorlar. Tüneller açılınca trafikte rahatlar. Şurası dört dörtlük olacak. Ben ölmezsem, görebilirsem ne mutlu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Böyle adam başımıza gelmez" diye konuştu. Geçen yıl Eylül ayında ışık görüldü töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tünellerin Batı Karadeniz`i bağlayan İstanbul`a kadar devam eden geniş sahil yolunun önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekmişti.