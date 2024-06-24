30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle başlamış: Görüntüler ortaya çıktı
Mardin'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrik tellerinden düşen kıvılcımların yangına neden olduğu görülüyor.
Kaynak: DHA
İlçenin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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