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  4. 30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle başlamış: Görüntüler ortaya çıktı

30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle başlamış: Görüntüler ortaya çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrik tellerinden düşen kıvılcımların yangına neden olduğu görülüyor.

Kaynak: DHA
30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle başlamış: Görüntüler ortaya çıktı - Resim: 1

İlçenin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle başlamış: Görüntüler ortaya çıktı - Resim: 2

Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle başlamış: Görüntüler ortaya çıktı - Resim: 3

Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.

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30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle başlamış: Görüntüler ortaya çıktı - Resim: 4

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

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