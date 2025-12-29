30 kişinin bulunduğu huzurevi alev topuna döndü: Tam 16 kişi korkunç bir şekilde can verdi
Endonezya'da bulunan Werdha Damai adlı huzurevinde yangın çıkması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Alevlerin küle çevirdiği huzurevinin son hali yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda huzurevinde yangın çıktı.
Manado şehrindeki Werdha Damai Huzurevi’nde çıkış nedeni bilinmeyen yangında 16 kişi hayatını kaybetti.
Huzurevinde bakıcı olarak görev yapan Olva Sumual, binada yaşlıların kaldığını ve komplekste yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu söyledi.
Manado Polis Şefi Irham Halid düzenlediği basın toplantısında, yangının dün gece geç saatlerde çıktığını ve yetkililerin nedenini hala araştırdığını söyledi.
