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  4. Bir hayırsever 30 ton patatesi ücretsiz dağıttı; kuyruğun ucu bucağı gözükmedi!

30 ton patatesi ücretsiz dağıttı

Bursa'da bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 1 tır dolusu patatesi ücretsiz dağıttı.

Kaynak: İHA
30 ton patatesi ücretsiz dağıttı - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Mesudiye Mahallesi'nde bir hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi çuvallara doldurarak mahalle sakinlerine dağıttı. 

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30 ton patatesi ücretsiz dağıttı - Resim: 2

Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu. 

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30 ton patatesi ücretsiz dağıttı - Resim: 3

Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi. 

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30 ton patatesi ücretsiz dağıttı - Resim: 4

Mahalle sakinleri, hayırsevere teşekkür etti.

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