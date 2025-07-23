30 ton patatesi ücretsiz dağıttı
Bursa'da bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 1 tır dolusu patatesi ücretsiz dağıttı.
Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Mesudiye Mahallesi'nde bir hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi çuvallara doldurarak mahalle sakinlerine dağıttı.
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Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
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Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi.
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Mahalle sakinleri, hayırsevere teşekkür etti.
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