  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Haziran 2020 09:05

30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı.

30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı.

1/ 9
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapıldığı iddia edilen cami de suların dolmasıyla gözden kayboldu.

2/ 9
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Geçtiğimiz yıl 30 yıl aradan sonra suların çekilmesiyle ilk kez gün yüzüne çıkarak görüntülenen tarihi cami bu yıl suların dolmasıyla tekrardan gözden kayboldu.

3/ 9
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Havadan görüntülenen tarihi caminin sadece üst duvar kısmı görüldü.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM