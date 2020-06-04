30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı.
Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı.
Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapıldığı iddia edilen cami de suların dolmasıyla gözden kayboldu.
Geçtiğimiz yıl 30 yıl aradan sonra suların çekilmesiyle ilk kez gün yüzüne çıkarak görüntülenen tarihi cami bu yıl suların dolmasıyla tekrardan gözden kayboldu.