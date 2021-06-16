30 yıldır biriktirdiği 42 tespih çalındı: 150 binden fazla zararım var
Diyarbakır'da 30 yılda biriktirdiği ve çoğu baba yadigarı olan 42 tespihi, ruhsatlı tabancası, bir miktar altını çalınan Ramazan Burak en çok tespihlerine üzüldü.
Diyarbakır'da Ramazan Burak'ın (42), 30 yılda biriktirdiği ve çoğu baba yadigarı olan 42 tespihi, ruhsatlı tabancası, bir miktar altını ile parası evinden çalındı. En çok tespihlerinin çalınmasına üzüldüğünü belirten Burak, "Şu anda 150 bin TL'den fazla zararım var. Bakmaya kıyamıyordum. Bir anda yok oldu" dedi.
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