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  3. 30 Mart 2020 14:00

300 hasta üzerinde testler başladı: Koronavirüse karşı yeni ilaç

Koronavirüs salgını ile ilgili umut verici bir açıklama ilaç şirketleri Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals'tan geldi. İki şirket Kevzara isimli ilacın bazı ülkelerdeki koronavirüs hastaları üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.

300 hasta üzerinde testler başladı: Koronavirüse karşı yeni ilaç

Dünya çapında 723 binden fazla insanı hasta eden corona virüs ile ilgili flaş bir açıklama Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli şirketlerden geldi.

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300 hasta üzerinde testler başladı: Koronavirüse karşı yeni ilaç

Reuters'ın haberine göre, iki şirket Kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş halini hastalar üzerinde test etmeye başladıklarını duyurdu.

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300 hasta üzerinde testler başladı: Koronavirüse karşı yeni ilaç

Geçen hafta içerisinde ABD’de ilacın hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya’da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

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300 hasta üzerinde testler başladı: Koronavirüse karşı yeni ilaç

Şirketler son denemelerin yaklaşık 300 hasta üzerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Deneme sürecine katılacak kişilerin özellikle Covid-19’dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtildi

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