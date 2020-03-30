300 hasta üzerinde testler başladı: Koronavirüse karşı yeni ilaç
Koronavirüs salgını ile ilgili umut verici bir açıklama ilaç şirketleri Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals'tan geldi. İki şirket Kevzara isimli ilacın bazı ülkelerdeki koronavirüs hastaları üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.
Dünya çapında 723 binden fazla insanı hasta eden corona virüs ile ilgili flaş bir açıklama Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli şirketlerden geldi.
Reuters'ın haberine göre, iki şirket Kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş halini hastalar üzerinde test etmeye başladıklarını duyurdu.
Geçen hafta içerisinde ABD’de ilacın hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya’da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.