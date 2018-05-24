300 polisle dev operasyon: 22 gözaltı

Bursa’da 300 polis tarafından 11 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Özel Harekât ekiplerinin destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Ayrıca doğuştan yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalye ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişi yakalandı.