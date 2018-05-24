300 polisle dev operasyon: 22 gözaltı
Bursa'da zehir tacirlerine yönelik 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda tekerlekli sandelyeli bir kişi de gözaltına alındı.
Bursa’da 300 polis tarafından 11 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Özel Harekât ekiplerinin destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Ayrıca doğuştan yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalye ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişi yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa’nın Mustfakemalpaşa ilçesinde 11 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şafak vakti Bursa’dan yola çıkan ekipler 11 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlen evlerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.