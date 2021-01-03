  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ocak 2021 15:41

300 yıllık tarihi kilise, defineciler tarafından talan edildi

Güçlükle ayakta duran Silivri'deki 300 yıllık tarihi Germiyan Kilisesi defineciler tarafından talan edildi.

300 yıllık tarihi kilise, defineciler tarafından talan edildi

Germiyan Kilisesi, Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de bulunuyor. 1836 yılında I. Abdülhamid'in para yardımı ile Rum köylüler için yaptırılan kilise, 1913 yılında Rumlar'ın Yunanistan'a göç etmesiyle boş kaldı.

1/ 13
300 yıllık tarihi kilise, defineciler tarafından talan edildi

Mübadele dönemi olan 1923-1924 yıllarında Rumların gitmesinden sonra cami ve okul olarak kullanıldı. Tarihi kilise bakımsızlıktan yıllar içinde harap olurken bir de defineciler tarafından tahrip ediliyor. Define aramak çevresinde için insan boyu içinde ise metrelerce çukurların kazıldığı kilise güçlükle ayakta duruyor. Bölgede yaşayan köylülere göre defineciler kaza kaza kiliseyi kalbura çevirdi.

2/ 13
300 yıllık tarihi kilise, defineciler tarafından talan edildi

Kilisenin içindeki ahşap sütunların çürüdüğü, ahşap çatının da yarısının çöktüğü görüldü. Kilisenin zemininde de definecilerin tahribatlarını görmek mümkün. Zeminde derin çukurlar açılırken, ahşap sütunların altında bulunan oymalı mermerlerden ise sadece biri duruyor. İçerideki merdivenlerin yarısı çökmüş, duvarlarındaki kabartmalarda yok olmuş durumda.

3/ 13
300 yıllık tarihi kilise, defineciler tarafından talan edildi

Kilisenin dışında hemen yanında ise açılan bir çukur daha bulunuyor. Ayrıca kilisenin hemen önünde bulunan ağacın da altı kazılmış durumda.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM