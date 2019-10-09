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  3. 09 Ekim 2019 18:30

300'den fazla hastalığa iyi geliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aldıkları eğitimin ardından 300'den fazla hastalığa iyi geldiği belirtilen ve kozmetik sektöründe de kullanılan moringayı yetiştiren kadınlar, bitkinin daha yaygın hale gelmesi için bal ve losyonunu üretm

300'den fazla hastalığa iyi geliyor

Anavatanı Hindistan olan ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen moringa, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı 'Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi' kapsamında Nurdağı ilçesinde 3 yıl önce toprakla buluştu.

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300'den fazla hastalığa iyi geliyor

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Gözlühüyük Mahallesi'nde Nurdağı Meslek Yüksek Okulu'nun organik tarım arazinde 15 dönümle başlanan ve bugün 50 dönüm alana çıkarılan moringa bitkisinin ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı ise bitki üzerine eğitim alan 20 ev kadının kurduğu Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatif'i sorumluluğunda bulunuyor.

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300'den fazla hastalığa iyi geliyor

Türkiye'de ilk ve tek ticari olarak Nurdağı'nda yetiştirilen moringanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılıyor.

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300'den fazla hastalığa iyi geliyor

Yeşil olarak, kurutulup işlendikten sonrada çay olarak da tüketilen moringa, sabun ve şampuan yapımında da kullanılıyor.

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