-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

Zirve tepe kulübesinin kar ve fırtına ile birlikte iglo evlerine dönmüş olması dikkat çekti. 2 metreyi bulan karda kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştiren dağcılardan İsmet Şentürk, “Uludağ’ı her mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Doğa sporları açısından yaz ve kış aylarında bize imkan sunuyor. Hafta sonu ise büyülü bir ortamda tırmanış gerçekleştirdik. Buralarını herkesin görmesi gerekiyor” dedi.



