-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı
Bursalı dağcılar, tırmandıkları Uludağ’ın zirvesindeki kartpostallık görüntülere hayran kaldı. Eksi 30 derece soğuğa ve fırtınaya karşı ayakta duran dağcılar, ayak basılmamış doğayı da ölümsüzleştirdi.
Bursalı dağcılar, tırmandıkları Uludağ’ın zirvesindeki kartpostallık görüntülere hayran kaldı. Eksi 30 derece soğuğa ve fırtınaya karşı ayakta duran dağcılar, ayak basılmamış doğayı da ölümsüzleştirdi.
Bursalı dağcılar, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ’ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi.
Zirve tepe kulübesinin kar ve fırtına ile birlikte iglo evlerine dönmüş olması dikkat çekti. 2 metreyi bulan karda kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştiren dağcılardan İsmet Şentürk, “Uludağ’ı her mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Doğa sporları açısından yaz ve kış aylarında bize imkan sunuyor. Hafta sonu ise büyülü bir ortamda tırmanış gerçekleştirdik. Buralarını herkesin görmesi gerekiyor” dedi.