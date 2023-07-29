31 Temmuz haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı astrolog Levent Gözaçan yazdı: 31 Temmuz haftası burç yorumları... Dolunay haftasında öz disiplini elden bırakmayın, aşırıya kaçmayın...
YÜKSELEN BALIK: Yoğunlaşan konularınız olan; sağlık, iş arkadaşları, iş ortamı, bakımını yaptığınız kişiler ya da süregelen günlük sıradan işleriniz hakkında diğer kişilerle ve özellikle de anne ya da kadınlarla tartışmaktan vazgeçin. Ölçüsüz duygu ve düşüncelerin sonu küsme ya da kopmaya doğru gidiyor. Bu sizi psikolojik yönden yaralayabilir. Bu yüzden hoşgörü ve anlayış bu dolunayda önemli olacak. Eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız ile kısa geziler, eğitimler, yeni hedefler ve çok iyi iletişimler içinde olabileceğiniz zamandır. Ancak yine de eş, sevgili gibi ilişkiler ile çevreye karşı göstermek istediğiniz kişilik arasında; kıskançlık, inatçılık ya da fikir ayrılıkları olabilir. İş ortamında sevgili arayışları ya da yakınlaşmalar ani gelen kaza ve krizlere yol açabilir.
Kontrolsüz, ölçüsüz, düşüncesiz, bencilce ya da abartılı kararlardan kaçınmalısınız. Çünkü bunlar; kopma, bitme, ayrılık gibi sonlanmalar getirebilir. Vereceğiniz önemli kararları, hedefi netleştirmeyi ve hedef yönelmeyi ya da gezi planlarınızı 2 hafta ertelemekte yarar vardır. O kadar uzun zamanınız yoksa, mutlaka hedefe odaklanmalı, kontrollü ve öz disiplin ile hareket etmelisiniz.
Jüpiter’in iyicil ve şanslı açıları da var. Güç ve enerji merkezi olarak; sporda, uzun gezilerde, politikada, diğer insanları yönlendirme, kışkırtma ya da eğitim işlerinde ikna yeteneğinizi ve karizmanızı gerçekçi yöntemlerle kullanabileceğiniz zamandır. Baba, yönetici bir kişi ya da yaşlı kişilerle fikir ayrılığı, geçimsizlik, belirsizlik, farklı düşünceler, gereksiz tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. İpi germeden, bir ucunu esnek bırakmak daha yararlı olacaktır. Sevgili, aşk-meşk gibi ilişkilerde beklenmedik kaza ya da kriz olasılığına karşı; yavaş olmak ve iyice düşünerek hareket etmek gerekir.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğunlaşan konuları; kendinizi diğerlerine anlatmak, göstermek, kişisel zevkler, eğlence ve oyunlar, çocuklar ya da flörtleşme arayışlarıdır. Ancak bu kişisel konularınız, sosyal çevre arkadaşlarınız ya da gruplaşmalar ile birbirine uyumsuzdur. Diğerleri ile ve özellikle de kadınlarla fikir ayrılıklarında kontrolü elden kaçırırsanız, gruplardan uzaklaşabilir ve maddi yönden zarar görebilirsiniz. Sevgili arayışları da maddi yönden sakıncalıdır. Para konusundaki şansınız, ancak iş ortamı ile şanslı olabilir. İş ile ilgili cesur girişimler, güç ve karizmayı doğru kullanmak size maddi kazançlar getirecektir. Eğer iş ile ilgili bir anlaşma, sözleşme ya da imza gündeme gelirse, olabildiğince hoşgörülü, mantıklı ve anlayışlı olmak gerekir.