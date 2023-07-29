31 Temmuz haftası burç yorumları

YÜKSELEN BALIK: Yoğunlaşan konularınız olan; sağlık, iş arkadaşları, iş ortamı, bakımını yaptığınız kişiler ya da süregelen günlük sıradan işleriniz hakkında diğer kişilerle ve özellikle de anne ya da kadınlarla tartışmaktan vazgeçin. Ölçüsüz duygu ve düşüncelerin sonu küsme ya da kopmaya doğru gidiyor. Bu sizi psikolojik yönden yaralayabilir. Bu yüzden hoşgörü ve anlayış bu dolunayda önemli olacak. Eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız ile kısa geziler, eğitimler, yeni hedefler ve çok iyi iletişimler içinde olabileceğiniz zamandır. Ancak yine de eş, sevgili gibi ilişkiler ile çevreye karşı göstermek istediğiniz kişilik arasında; kıskançlık, inatçılık ya da fikir ayrılıkları olabilir. İş ortamında sevgili arayışları ya da yakınlaşmalar ani gelen kaza ve krizlere yol açabilir.