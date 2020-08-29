32 milyon lira isabet eden biletin sahibi ortaya çıkmadı
Tekirdağ'da bir ilçeye isabet eden 32 milyon 364 bin 752 liralık biletin talihlisi henüz ortaya çıkmazken bölge halkı arasında merak uyandırdı.
Sisal Şans tarafından dün gece yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirlendi.
Milyonluk ikramiye 52, 10, 6, 31, 59, 43 numaralı bilete isabet etti.
Biletin Tekirdağ'ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinden çıktığı öğrenildi. Açıklamanın ardından ilçede talihli merak konusu oldu.
Biletin oynandığı Atatürk Meydanı'ndaki Süper Loto bayii sahibi Selçuk Yurga, biletin sahibinin henüz ortaya çıkmadığını, bu durumun ilçede heyecan yarattığını söyledi.
HOPARLÖRDEN 'BİLETİNİZİ ATMAYIN' ANONSU
Milyonluk biletin oynandığı bayinin sahibi Selçuk Yurga büfe camına, biletin kendi bayisinde oynandığı bilgisinin yer aldığı yazı astı. Yurga ayrıca biletin kaybolmaması için de belediye hoparlöründen, 'Dün akşam oynan büyük ikramiye, bayimizden oynan bilete çıkmıştır. Lütfen biletlerinizi bayiden kontrol etmeden atmayınız' anonsu yaptı.