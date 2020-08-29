32 milyon lira isabet eden biletin sahibi ortaya çıkmadı

Sisal Şans tarafından dün gece yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirlendi.



Milyonluk ikramiye 52, 10, 6, 31, 59, 43 numaralı bilete isabet etti.



Biletin Tekirdağ'ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinden çıktığı öğrenildi. Açıklamanın ardından ilçede talihli merak konusu oldu.