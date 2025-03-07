325 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.
Kaynak: İHA/DHA
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen ‘Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
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Karadeniz'den gelen gemi boğazı geçerek Akdeniz'de gitmesi planlanıyor.
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Geminin boğazdan geçtiği o anlar ise havadan görüntülendi.
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Gemi'nin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti.
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