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  4. 325 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

325 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.

Kaynak: İHA/DHA
325 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Resim: 1

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen ‘Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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325 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Resim: 2

Karadeniz'den gelen gemi boğazı geçerek Akdeniz'de gitmesi planlanıyor. 

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325 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Resim: 3

Geminin boğazdan geçtiği o anlar ise havadan görüntülendi.

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325 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Resim: 4

Gemi'nin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti. 

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