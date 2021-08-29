3.3 milyon TL'lik piyango! 12 yaşındaki çocuk kripto zengini oldu

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"

Benyamin'in sınıf arkadaşları henüz yaz tatili bitmediği için Ahmed'in bu yaz kazandığı paradan habersiz. Fakat Ahmed YouTube videolarında bu hobisinden bahsediyordu.

Benyamin dijital sanatın yanı sıra yüzme, badminton ve tekvando ile ilgilendiğini söylüyor ve ekliyor:

"Bu alana girecek diğer çocuklara tavsiyem, kendinizi kodlama öğrenmeye zorlamayın. "Bunun yerine dans etmeyi sevenlerin dans ettiği veya yemek yapmaktan hoşlananların yemek yaptığı gibi, elinizden geldiğince bu işle ilgilenin."