3.3 milyon TL'lik piyango! 12 yaşındaki çocuk kripto zengini oldu
Londra'da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed, bilgisayarında ürettiği 3 bin 500 balina grafiğinden oluşan koleksiyonunun NFT sertifikası satışıyla 290 bin sterlin (yaklaşık 3,3 milyon TL) kazandı.
Dijital olarak hazırlanan NFT sertifikaları, bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor ve alıcılar fiziksel bir sanat eserini yıllar sonra daha yüksek bir fiyata satabildiği gibi NFT sertifikalarını da aynı şekilde satabiliyor.
Satışı Ethereum adlı kripto para birimi cinsinden yapan Benyamin, satıştan aldığı gelirleri Ethereum olarak tutmaya devam ediyor.
Bu da değerlerinin hızla değişebileceği anlamına geliyor. Kripto para birimlerinin hükümet güvencesinde olmaması, hackerların bunları ele geçirmesi veya internet sitesi sahiplerinin ortadan kaybolması durumunda tüm servetinin yok olabileceği anlamına geliyor.
Benyamin bugüne kadar hiç banka hesabı olmadığını söylüyor.
"BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"
Benyamin'in sınıf arkadaşları henüz yaz tatili bitmediği için Ahmed'in bu yaz kazandığı paradan habersiz. Fakat Ahmed YouTube videolarında bu hobisinden bahsediyordu.
Benyamin dijital sanatın yanı sıra yüzme, badminton ve tekvando ile ilgilendiğini söylüyor ve ekliyor:
"Bu alana girecek diğer çocuklara tavsiyem, kendinizi kodlama öğrenmeye zorlamayın. "Bunun yerine dans etmeyi sevenlerin dans ettiği veya yemek yapmaktan hoşlananların yemek yaptığı gibi, elinizden geldiğince bu işle ilgilenin."
Benyamin'in babası ve finans sektöründe bir yazılımcı olan Imran, iki çocuğuna da 5-6 yaşlarında kodlama öğretmeye başladığını söylüyor.