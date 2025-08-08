33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K.nin İpsala ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında, hükümlü şahıs evin rafının arkasına gizlenmiş halde bulundu.