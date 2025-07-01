342 yangından 6'sı devam ediyor... İzmir'den gelen görüntüler kahretti!

İzmir ve Manisa'dan iyi haberler

İzmir ve Manisa'da devam eden yangınları kontrol alma çalışmalarının iyiye gittiğini söyleyen Bakan Yumaklı, Manisa Ahmetli yangınının geniş bir alana yayıldığını, diğer yangınlarda düne göre iyi durumda olduklarını belirtti. Yumaklı, "Karşıyaka Yangın Yönetim Merkezimizden hem Manisa'daki yangınları, hem İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını, hem de Hatay ve Adana'daki yangınları buradan takip ettik. Arkadaşlarımız bizleri oralardan anbean bilgilendirdiler. Türkiye genelinde cuma gününden bu yana, irili ufaklı olanları saymıyorum, toplamda ciddiyeti yüksek olan 342 yangın çıktı. Dün son açıklamamızdan sonra Adana Kozan'daki yangınla ilgili iyi haber verebiliriz demiştik. Hamdolsun, onu kontrol altına aldık. Şu anda devam eden yangınlar şunlardır: Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Ahmetli, İzmir Seferihisar, İzmir Menderes ve Hatay Antakya. Bu altı yangın hâlen sürmektedir. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında oldukça rahatladık. Yani, burada dünden çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız hem soğutma çalışmalarını sürdürüyor, hem de ani çıkan rüzgâr değişimlerine karşı anında müdahalede bulunarak yangının tekrar büyümesini engelliyorlar. Manisa'da devam eden yangınlarda da, özellikle Akhisar'da, dünden çok daha iyi bir durumdayız. Kula'da da yine çok daha iyi durumdayız. Her iki bölgede de, yani Akhisar ve Kula'da iyi haberler vereceğimizi umuyorum. Ahmetli yangını biraz daha geniş bir alana yayıldı ve çok hızlı ilerledi. Orada kanyonlar ve uçurumlar var. Ancak arkadaşlarımız hem İzmir'de hem Manisa'da gece boyu ciddi müdahalelerle yangının etkisini büyük ölçüde düşürdüler. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Ahmetli'de ise yangının yüzde 90'ı itibariyle çevresi kontrol altına alındı. Kula'daki yangından da bahsetmiştim. İnşallah Akhisar ve Kula ile ilgili iyi haberler vereceğiz" dedi.