342 yangından 6'sı devam ediyor... İzmir'den gelen görüntüler kahretti!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, cuma gününden bu yana ülke genelinde 342 yangın çıktığını ve 6 yangının devam ettiğini belirtti. Bakan Yumaklı, İzmir ve Mersin'deki yangınlarda durumun iyi gittiğini belirterek, ''Hatay-Antakya şu anda en zor durumdaki ilimiz.'' dedi. Öte yandan İzmir'deki yangında 85 yazlık evin küle döndüğü öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde ülke genelinde devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da bulunduğu açıklamada konuşan Bakan Yumaklı, ülke genelinde cuma gününden bu yana 342 ciddi yangının çıktığını ve şu anda 6 yangının devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlar hakkında son durum değerlendirmesi de yaparken vatandaşlara da uyarılarda bulundu.
İzmir ve Manisa'dan iyi haberler
İzmir ve Manisa'da devam eden yangınları kontrol alma çalışmalarının iyiye gittiğini söyleyen Bakan Yumaklı, Manisa Ahmetli yangınının geniş bir alana yayıldığını, diğer yangınlarda düne göre iyi durumda olduklarını belirtti. Yumaklı, "Karşıyaka Yangın Yönetim Merkezimizden hem Manisa'daki yangınları, hem İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını, hem de Hatay ve Adana'daki yangınları buradan takip ettik. Arkadaşlarımız bizleri oralardan anbean bilgilendirdiler. Türkiye genelinde cuma gününden bu yana, irili ufaklı olanları saymıyorum, toplamda ciddiyeti yüksek olan 342 yangın çıktı. Dün son açıklamamızdan sonra Adana Kozan'daki yangınla ilgili iyi haber verebiliriz demiştik. Hamdolsun, onu kontrol altına aldık. Şu anda devam eden yangınlar şunlardır: Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Ahmetli, İzmir Seferihisar, İzmir Menderes ve Hatay Antakya. Bu altı yangın hâlen sürmektedir. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında oldukça rahatladık. Yani, burada dünden çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız hem soğutma çalışmalarını sürdürüyor, hem de ani çıkan rüzgâr değişimlerine karşı anında müdahalede bulunarak yangının tekrar büyümesini engelliyorlar. Manisa'da devam eden yangınlarda da, özellikle Akhisar'da, dünden çok daha iyi bir durumdayız. Kula'da da yine çok daha iyi durumdayız. Her iki bölgede de, yani Akhisar ve Kula'da iyi haberler vereceğimizi umuyorum. Ahmetli yangını biraz daha geniş bir alana yayıldı ve çok hızlı ilerledi. Orada kanyonlar ve uçurumlar var. Ancak arkadaşlarımız hem İzmir'de hem Manisa'da gece boyu ciddi müdahalelerle yangının etkisini büyük ölçüde düşürdüler. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Ahmetli'de ise yangının yüzde 90'ı itibariyle çevresi kontrol altına alındı. Kula'daki yangından da bahsetmiştim. İnşallah Akhisar ve Kula ile ilgili iyi haberler vereceğiz" dedi.
Hatay en zor durumdaki il
Ülkedeki orman yangınları konusunda en sıkıntılı ilin Hatay olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Dün yaşanan yoğun rüzgâr sırasında, burada görev yapan pilotlarımız olağanüstü bir çaba sarf etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Zaman zaman risk alarak müdahalelerde bulundular. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, rüzgârın dünküne göre daha iyi olması nedeniyle, hem kara hem hava ekipleri tüm güçleriyle yoğunlaşmış durumdalar. Hatay-Antakya şu anda en zor durumdaki ilimiz. Buradaki kararsız ve sert rüzgâr nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Bölgede 7 helikopter ve 60 arazöz görev yapıyor. Ayrıca gece boyunca gelen takviyeler de bu mücadeleye destek sağladı" diye konuştu.
"Hiç yorulmayan, uyumayan bir düşman"
Bakan Yumaklı, "Dün de söylediğimiz gibi, bu bir cephe savaşı. Karşınızda hiç yorulmayan, uyumayan, dinlenmeyen bir düşmana karşı mücadele ediyorsunuz. O bir cephe açıyor, siz de hem o cephenin gideceği yönü hem de mevcut durumu tahmin ederek savunmanızı oluşturuyorsunuz. Bu tam anlamıyla bir savaş usulü. Rüzgârın kararsız esmesi zaman zaman planlarımızı bozabiliyor. Bu durumda yeni bir cephe oluşturuyoruz ve mücadele bu şekilde devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm ekipleri, geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren Türkiye'deki bütün köylere arazözleriyle ulaştı. Yangın çıktığında yaşanacak problemler ve yapılması gerekenler, broşürlerle halka anlatıldı ve eğitimler verildi. Ancak bu vurdumduymazlığı, bu duyarsızlığı bir türlü aşamıyoruz. Türkiye'nin herhangi bir noktasında, bir kişinin sadece iki dakikalık bir dikkatsizliği, bizleri günlerce uğraştıran bir sürece sokabiliyor. Bunu anlatamadık. Elbette gücümüz yerinde. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar bilgi, tecrübe ve ellerindeki makinelerle görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecekler. Ancak mesele bu kadar basit değil" açıklamasında bulundu.