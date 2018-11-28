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  3. 28 Kasım 2018 14:01

34'üncü İSEDAK Toplantısı'ndan kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü İSEDAK Toplantısı'na katıldı.

34'üncü İSEDAK Toplantısı'ndan kareler

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34'üncü İSEDAK Toplantısı'ndan kareler

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34'üncü İSEDAK Toplantısı'ndan kareler

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34'üncü İSEDAK Toplantısı'ndan kareler

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