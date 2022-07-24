35 yıllık kan davası son buldu

'İNSAN NEFSİ BAZEN YANLIŞLAR YAPABİLİYOR'

Yemekte konuşan Bingöl Belediye başkanı Erdal Arıkan, "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. İnsan nefsi gereği bazen yanlışlar yapabiliyor. Bu anlamda gerçekten bu güzel toplantıyı tertip edenlere ve barıştırmaya vesile olanlara teşekkür ediyorum. Yüce peygamberimizin kan davalarında kendi aileleri arasında örnek olması açısından sonlandırdığını biliyoruz. Bu gerçekten bizim için çok önemli bir gösterge. Hata yapabiliriz önemli olan hatalarımızdan ders çıkartmak, hataları büyütmeyip, bağışlayıp güzellikleri öne çıkarabilmeliyiz. Barasi ailelerine bu güzel ve hoş görülü anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.