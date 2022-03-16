3600 ek göstergede kritik viraj! Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda
Memur ve emekli maaşları ile emekli ikramiyelerine etki edecek 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.
Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.
16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşılayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.
3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması, yıl sonunda ise yasalaşması bekleniyor.
"SÜRECİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.