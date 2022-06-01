3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesinin polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personellerini kapsayacağı bildirildi.
Milyonlarca memur ve emekli maaşları ile emekli ikramiyelerine etki edecek 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak çalışmaya göre, 3600 ek göstergeden polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelleri yararlanacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
EMEKLİLERE YARAYACAK MI?
Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.