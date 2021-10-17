37 dakikada yediği çöp şiş sayısına inanamayacaksınız! 13 bin TL kazandı

"EN ÇOK İSTANBUL'DAN GELİYORLAR"

Daha önceden de yarışmada ödüller verildiğini ve ilk defa bu kadar çöp şiş yendiğini belirten işletme ortağı Yusuf Kaya, “ Yaklaşık 5 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz. İlk kez bu kadar yüksek bir rekor kırıldı. Bunun karşılığında da 13 bin TL ödül kazandı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor. Daha az çiğneyenlerde rekoru kırmak daha kolay.