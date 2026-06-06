39 ilde dev DEAŞ operasyonu: Yüzlerce şüpheli gözaltında!
İçişleri Bakanlığı, 39 ilde MİT ve Emniyet birimlerinin ortaklaşa düzenlediği son 20 günlük operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağlayan ve örgüt içinde faaliyet gösteren 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT koordinesinde Türkiye genelindeki 39 ilde düzenlenen dev asayiş operasyonlarında, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağlayan 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Son 20 günde gerçekleştirilen ve örgütün hem sahadaki faaliyetlerini hem de finans yapılanmasını çökertmeyi hedefleyen bu kapsamlı operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Terör örgütlerinin uyuyan hücrelerine ve para trafiğine yönelik istihbarat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının uzun süredir ortak yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube ekiplerince 39 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınların hedefinde; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüten ve örgütün ayakta kalması için kritik önem taşıyan finansal destek ağını yöneten isimler yer aldı.
İçişleri Bakanlığından Resmi Açıklama: "Operasyonlar Kesintisiz Sürecek"
Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından şeffaf bir bilgilendirme metni yayımlayan İçişleri Bakanlığı, operasyonun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı ve güvenlik birimlerinin koordineli başarısına dikkat çekti. Devletin terörün finansman kaynaklarını kurutmaya yönelik stratejisinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."