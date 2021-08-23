394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler: Tam 14 kilometre
Kapadokya'da tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi’ne gelen Rus ve Ukraynalı turistler, 394 basamaklı merdiveni inerek tam 14 kilometre yürüdüler.
Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Ihlara'yı gezen turistlerin doğayı, tarihi ve kültürü bir arada görebildiğini söyledi. Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri, kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor.
Ihlara Vadisi, şu sıralarda da Rus ve Ukraynalı turistlerin akınına uğruyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Ülkemizin ve Aksaray’ın en önemli ören yerlerinden bir tanesi olan Ihlara Vadisi, 543 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.
Normalleşme süreciyle birlikte Ihlara Vadisi'ndeki ziyaretlerin arttığını görüyoruz. Buraya gelen turistler, doğayı, tarihi ve kültürü bir arada görebiliyor.
394 merdiven inen misafirlerimizden, 3,5 ila 7 kilometre arasında ve hatta 14 kilometre yürüyüş yapan turist gruplarının olduğu görüyoruz. Vadi içinde Melendiz Çayı kenarında yürüyüşlerini yaparken, hem kiliseleri ziyaret edip suyun üstündeki restoranlarda dinlenip, çay ve yemeklerini yiyebiliyorlar.