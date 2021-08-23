394 basamaklı merdiveni aşıp akın ettiler: Tam 14 kilometre

Ihlara Vadisi, şu sıralarda da Rus ve Ukraynalı turistlerin akınına uğruyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Ülkemizin ve Aksaray’ın en önemli ören yerlerinden bir tanesi olan Ihlara Vadisi, 543 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.