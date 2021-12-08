3D yazıcıyla gıda üretildi
Ankara Üniversitesinde, yutma güçlüğü (disfaji) çeken bireyler için 3 boyutlu (3D) gıda yazıcıları kullanılarak fonksiyonel gıda üretimi yapıldı.
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kezban Candoğan, yaptığı açıklamada, projelerinin "TÜBİTAK 1001 Programı" kapsamında desteklendiğini söyledi.
Proje kapsamında, 3D gıda yazıcıları kullanarak yutma güçlüğü çeken bireyler için fonksiyonel gıda ürettiklerini dile getiren Candoğan, "Gıda yazıcıları, bilgisayar destekli bir programda çalıştığı için plastik veya doğal olmayan yapay bir ürün olarak düşünülebilir ama böyle değil. Çok doğal ürünler, insanların günlük yaşamında tükettikleri gıdaları kullandık." diye konuştu.
Candoğan, 3D yazıcılarda, yazdırılmak istenen materyalin bileşimine giren içeriklerin katmanlı biriktirme yöntemiyle basıldığını, bunu yaparken de yazılım destekli programların kullanıldığını anlattı.
3D yazıcılarda, gıda üretiminde özel amaca yönelik ve özel beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak formülasyonlar geliştirdiklerini belirten Candoğan, şöyle devam etti: "Formülasyonumuzu yutma güçlüğü çeken bireyler için geliştirdik. Bu projede beslenme ve diyetetik geçmişe sahip, aynı zamanda gıda mikrobiyolojisi çalışan Prof. Dr. Kamuran Ayhan hocamız, mühendislik ayağında Doç. Dr. Özge Şakıyan Demirkol hocamız ve ben bulundum. 3 boyutlu yazıcı konusunda Prof. Dr. Kerim Çetinkaya ve Doç. Dr. Pınar Huri Yılgör hocamız çalıştı. Projede doktora öğrencim Elvan Gökçen Bulut ve yüksek lisans öğrencilerim Betül Göksün, Tuğba Gözde Gün de yer aldı."