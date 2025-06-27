3'üncü kattan düşerek ölen kadının ölümünde korkunç şüphe!

‘ÇOCUĞUNU ALDIRMAK İSTEDİ’

E.B.’nin annesi M.A., kızının intihar ettiğini düşünmediğini ifade ederek, kızının hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuğu aldırmak istediğini ve bu sebeple eşi ile sorunlar yaşadığını söyledi. Daha detaylı soruşturma istediklerini kaydeden M.A.,’’ Kızım intihar etmedi. Kızım kocasıyla hep tartışıyordu. Kocası kumar oynuyordu sürekli. Aylığını sürekli kumara veriyordu. Eve bir şey getirmezdi. Evleneli daha sene olmadı. Defalarca dövüş kavga oldu. Bu tartışmalar kavgalar yüzünden karakolluk da olduk. Benim kızım inançlı ve asla intihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmez. Evlenmeden önce hiçbir sıkıntısı yoktu. Hamileyim demiş çocuğu doğurmak istememiş imza istemiş ve vermemiş. Sürekli kızımı tehdit ediyordu. Gözaltına alınmış ancak adalete güvenim tamdır. Tutuklanmasını istiyorum. Tek sıkıntım o gezerse dışarıda ben yaşayamam’’ diye konuştu.