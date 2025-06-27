3'üncü kattan düşerek ölen kadının ölümünde korkunç şüphe!
Gaziantep'te vergi dairesinde gelir uzmnı olarak görev yapan 2 aylık hamile E.B. (38), 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. E.B.'nin gözaltına alınan vergi müfettişi eşi M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.B.'nin ailesi ise olayın cinayet olduğunu iddia etti.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Onat Kutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Vergi Dairesi’nde gelir uzmanı olarak çalışan E.B. 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B, ile oturdukları evin 3’üncü katından düştü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri E.B.’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.B.'nin cansız bedeni, dün Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen B.’nin cenazesi ise bugün Bahaeddin Nakıboğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
E.B.’ın 3’üncü kattaki evinin yatak odasındaki pencereden düştüğü anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.B.’ın eşi M.Ş.B’yi gözaltına aldı. M.Ş.B., emniyetteki ifadesinde eşi ile aralarında bazı sorunlar olduğunu ve olay günü de tartışma yaşadıklarını belirterek, eşinin intihar ettiğini söyledi. M.Ş.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
‘DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞ’
Ailenin avukatı İsmet Tiryaki, E.B.’ın ölümünde bazı şüpheler olduğunu ve bunun üzerine çalıştıklarını ifade ederek, ‘’Maktulün ölümünde bazı şüpheli hususlar var. Kimseyi direkt suçlu ilan edemeyiz ancak bu şüpheleri aydınlatıp takibini yapmamız lazım. Maktulün daha önce de şüpheliye karşı adli ve idari makamlara müracaatları var. Darbedildiği ve tehdit edildiğine dair. Bu müracaatlar da kurumlarda kayıt altındadır. Maktulenin ölüm kayıtlarında başının üzerine düşmesi dikkat çekici. Normalde intihar eden birisinin ayaklarının üzerine düşmesi refleks göstermesi gerekiyor. Direnç göstermesi gerekiyor. Hareketsizce yere düşme şekli şüphelidir. Bu şüpheyi aydınlatacağız. Tüm görüntüler de kamera kayıtları ile mevcuttur’’ dedi.
‘ÇOCUĞUNU ALDIRMAK İSTEDİ’
E.B.’nin annesi M.A., kızının intihar ettiğini düşünmediğini ifade ederek, kızının hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuğu aldırmak istediğini ve bu sebeple eşi ile sorunlar yaşadığını söyledi. Daha detaylı soruşturma istediklerini kaydeden M.A.,’’ Kızım intihar etmedi. Kızım kocasıyla hep tartışıyordu. Kocası kumar oynuyordu sürekli. Aylığını sürekli kumara veriyordu. Eve bir şey getirmezdi. Evleneli daha sene olmadı. Defalarca dövüş kavga oldu. Bu tartışmalar kavgalar yüzünden karakolluk da olduk. Benim kızım inançlı ve asla intihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmez. Evlenmeden önce hiçbir sıkıntısı yoktu. Hamileyim demiş çocuğu doğurmak istememiş imza istemiş ve vermemiş. Sürekli kızımı tehdit ediyordu. Gözaltına alınmış ancak adalete güvenim tamdır. Tutuklanmasını istiyorum. Tek sıkıntım o gezerse dışarıda ben yaşayamam’’ diye konuştu.