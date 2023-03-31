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4 adayın medya karnesi açıklandı: Kim ne kadar haber oldu ?

Basında yer alan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim haberlerini mercek altına alan Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre; son 1 ayda Cumhurbaşkanlığı adayları hakkında medyada 4,2 Milyon haber ve içerik yer aldı. İşte aday aday haber sayıları...

4 adayın medya karnesi açıklandı: Kim ne kadar haber oldu ? - Resim: 1

2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçim, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Buna göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi; Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

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4 adayın medya karnesi açıklandı: Kim ne kadar haber oldu ? - Resim: 2

YSK’nın yaptığı açıklamaya göre 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yarışacak. Kesin aday listesinin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla başlayacak olan Cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminden önce MTM son 30 günde medyada 4 adayın ne kadar konuşulduğunu araştırdı.

MTM’nin dijital ve konvansiyonel medya araştırmasına göre aday yarışı medyaya şu şekilde yansıdı:

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4 adayın medya karnesi açıklandı: Kim ne kadar haber oldu ? - Resim: 3

Sinan Oğan

Yazılı Basın: 809

İnternet Medyası: 13.432

Televizyon:  2.515

Sosyal Medya: 632.846

Toplam: 649.602

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4 adayın medya karnesi açıklandı: Kim ne kadar haber oldu ? - Resim: 4

Muharrem İnce

Yazılı Basın: 1.759

İnternet Medyası: 39.392

Televizyon:  7.153

Sosyal Medya: 964.943

Toplam: 1.013.247

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