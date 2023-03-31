4 adayın medya karnesi açıklandı: Kim ne kadar haber oldu ?

YSK’nın yaptığı açıklamaya göre 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yarışacak. Kesin aday listesinin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla başlayacak olan Cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminden önce MTM son 30 günde medyada 4 adayın ne kadar konuşulduğunu araştırdı.

MTM’nin dijital ve konvansiyonel medya araştırmasına göre aday yarışı medyaya şu şekilde yansıdı: