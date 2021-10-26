4 bin yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Anadolu'da yaşamış Hattiler dönemine ait 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Londra'daki müzede tespit edilerek Türkiye'ye iade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testinin İngiltere’den Türkiye’ye iade edilmesi üzerine düzenlenen törene katıldı.
Arthur Gilbert, altın ve gümüş eserlerden oluşan koleksiyonunu tamamlamak için altın gaga ağızlı testiyi 1989’da Los Angeles’ta satın aldı. Londra’daki Victoria&Albert Müzesi’ne verilen gaga ağızlı testinin Anadolu’dan yasa dışı çıkarılması ihtimaline karşı kapsamlı araştırmalar yapıldı.
Testinin araştırmalar ile Anadolu’ya ait olduğunun anlaşılması sonucunda, Gilbert Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek, bugün Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne iade edildi.
Gilbert Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nicholas Coleridge burada yaptığı konuşmasında, söz konusu testinin türüne ait eşsiz bir parça olduğuna dikkati çekti.
Coleridge eskiden eserlere ait soruların çok az sorulduğu fakat şu anda parçaların nereden geldiğini bilmenin kendileri için çok önemli olduğu dile getirdi. Coleridge, söz konusu testinin yuvasına dönmesinden ve testiyi teslim etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.