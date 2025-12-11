4 çocuk annesi genç kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü, katil yine çok tanıdık

Esenyalı Kadın Cinayetleri Derneği'nden Adile Doğan, "Maalesef yine boşandığı eşi tarafından katledilen bir kız kardeşimizle karşı karşıyayız. Daha önce çok fazla kavga olmuş sokak ortasında yakın zamanda kadına saldırmış arkadaşları araya girmiş . 4 yıldır burada oturuyor kendi halinde çok iyi bir anne olduğu söyleniyor. Gezdiğimiz dolaştığımız bütün komşuları onun için ağlıyor. Dört çocuğu var hepsi okuyor hepis okulu." dedi. (DHA)