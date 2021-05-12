4 gün mahsur kalan martı böyle kurtarıldı

Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi’ndeki bir binana oturan Ömer Faruk Öztürk, 4 gündür evin banyo bölümünden gelen sesi merak etti. Bunun üzerine banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna sopa uzattı. Bu sırada kanat çırpan bir kuş olduğunu görünce de itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, oldukça küçük olan pencereden kuş yakalama aparatını uzatarak, martıyı çıkarmaya çalıştı. Ancak, sonuç alınamadı.