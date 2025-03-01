4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Y.T.'nin, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA
Silvan'daki evinden 25 Şubat'ta ayrılan Y.T.’den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
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Çalışmalarda, güvenlik kameralarından, T.'nin Malabadi Çayı'na doğru gittiği tespit edildi.
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Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri çayda arama yaptı.
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Ekipler, çayda T.'nin cansız bedeninde ulaştı.
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