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4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Y.T.'nin, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Kaynak: DHA
4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu - Resim: 1

Silvan'daki evinden 25 Şubat'ta ayrılan Y.T.’den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

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4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu - Resim: 2

Çalışmalarda, güvenlik kameralarından, T.'nin Malabadi Çayı'na doğru gittiği tespit edildi. 

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4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu - Resim: 3

Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri çayda arama yaptı. 

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4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu - Resim: 4

Ekipler, çayda T.'nin cansız bedeninde ulaştı.

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