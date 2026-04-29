4 gündür kayıp olarak aranan minik çocuğun cansız bedeni dereden çıktı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde pazar günü kaybolan 8 yaşındaki Osman T.’ın arama çalışmaları dördüncü gününde acı sonla bitti. AFAD, JAK, jandarma ve gönüllülerin katıldığı seferberlikte, minik Osman’ın cansız bedeni kaybolduğu noktanın 300 metre ilerisinde derede bulundu.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde pazar sabahından beri kayıp olan ve tüm Türkiye’nin bulunması için dua ettiği 8 yaşındaki Osman T.’tan kahreden haber geldi. Ekiplerin gece gündüz sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Şemdinli’ye bağlı Yufkalı köyünde pazar günü sabah saatlerinde evinden çıkan ve en son dere kenarında görülen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Osman T.’tan bir daha haber alınamamıştı.
Ailenin kendi imkanlarıyla başlattığı aramalardan sonuç çıkmayınca durum jandarmaya bildirildi ve bölgede dev bir arama operasyonu başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye adeta ekip yağdı. AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van’dan dalgıç polisler ve Van AFAD su altı arama birimleri sevk edildi. Köylülerin de omuz omuza destek verdiği çalışmalarda hem dere boyunca hem de su altında didik didik arama yapıldı.