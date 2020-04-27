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1-2-3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANIYOR !
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  3. 27 Nisan 2020 17:20

4 günlük yasak sonrası İzmir...

İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özel araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafik sıkışlığına neden oldu.

4 günlük yasak sonrası İzmir...

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4 günlük yasak sonrası İzmir...

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nca 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.01 itibari ile sona erdi.

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4 günlük yasak sonrası İzmir...

4 günlük kısıtlama boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu.

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4 günlük yasak sonrası İzmir...

Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşli havayı gören soluğu dışarda aldı. Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi.

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