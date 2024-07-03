4 ilde orman yangını: İzmir-Manisa yolu trafiğe kapatıldı
İzmir, Manisa, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle İzmir ile Manisa arasında ulaşımın sağlandığı karayolu trafiğe kapatıldı.
İzmir ve Manisa’da orman yangını çıktı.
İzmir’deki yangın Bornova’da, Manisa’daki yangın ise Soma ilçesinde başladı.
Her iki yangına da ihbar üzerine hava ve kara araçları yönlendirildi.
Soma’daki yangın kontrol altına alınırken, Bornova’daki yangında alevlerle mücadele sürüyor.
Yangın nedeniyle İzmir ile Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman nedeniyle trafiğe kapatıldı.
BORNOVA'DA ORMAN YANGINI
İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beşyol Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Yangının 13.37’de çıktığı ve ekiplerin 13.43’te müdahaleye başladığı belirtildi.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken Manisa ile İzmir arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yoldan geçmek isteyenler alternatif güzergaha yönlendirildi.
Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.