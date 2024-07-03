4 ilde orman yangını: İzmir-Manisa yolu trafiğe kapatıldı

İzmir ve Manisa’da orman yangını çıktı.

İzmir’deki yangın Bornova’da, Manisa’daki yangın ise Soma ilçesinde başladı.

Her iki yangına da ihbar üzerine hava ve kara araçları yönlendirildi.

Soma’daki yangın kontrol altına alınırken, Bornova’daki yangında alevlerle mücadele sürüyor.

Yangın nedeniyle İzmir ile Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman nedeniyle trafiğe kapatıldı.