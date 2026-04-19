4 işçinin feci halde can verdiği facianın davasında tutuklu sanık kalmadı!
Diyarbakır'da Kulp-Muş karayolu üzerinde viyadük inşaatındaki iskele çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. İddianamedeki "hatalı montaj" ve "emniyet kemeri ihmali" vurgusuna rağmen, davanın tek tutuklu sanığı tahliye edildi. Yaklaşık 25 metreden düşen işçilerin ölümüyle ilgili 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıkların yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.
Olay, 11 Kasım'da Kulp ilçesi Muş kara yolunda meydana geldi. Yapımı devam eden viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçiler T.D. (49), S.L. (52), Ş.A. (49) ve M.Y. (50) hayatını kaybetti. Yaralanan C.N. (37) ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen işçilerden T.D., S.L. ve M.Y., Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, Ş.A. ise Şehitlik semtindeki Şehitlik Mezarlığı'na getirilerek defnedildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olaya ilişkin tutuklanan sanık taşeron iskele ekip şefi F.L.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar M.A., R.Y., M.T., Ş.T., S.T., V.D. ve S.K. ile şantiye şefleri İ.B. ve K.K. ile hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, yaralanan C.N.'nin ise ifadesinde olay tarihinde yaşanan kaza nedeniyle yaralandığını, hastanede tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu, yaşanan olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.
İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, iskele kurulumunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği belirtildi. Taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L.'nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği ve projeye aykırı kurulum yaptığı için asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, şantiye şeflerinin denetim ve kontrol mekanizmasını yeterince işletmediği, beton döküm planı hazırlamadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu, iş güvenliği uzmanının ise gerekli eğitim ve denetimleri yaptığı için kusurunun bulunmadığı kaydedildi.
İddianamede, iskeleyi taşıyan ankraj demirlerinin donatıya bağlanmadan beton içine yerleştirildiği, beton dökümü sırasında bu parçaların kırılmasıyla iskelenin çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu işçilerin yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü ifade edildi. İddianamede ayrıca işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadan çalıştıkları, ihmaller zinciri nedeniyle kazanın meydana geldiği kaydedilerek, sanıkların cezalandırılması talep edildi.