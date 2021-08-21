4 katlı aparmana kaçak göçmen baskını
Van'da ihbar üzerine baskın yapılan 4 katlı binanın iki dairesinde saklanan Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmeni yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdülüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 4 katlı binanın iki dairesinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
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Operasyonda Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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78 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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