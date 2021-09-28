4 katlı lüks yat Muğla Bodrum'da: Kirasını duyan inanamadı
Muğla Bodrum’a demir atan 118 milyon dolarlık lüks mega yat haftalık kirasıyla dikkat çekti.
Muğla Bodrum’a demir atan 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri kendine hayran bıraktı. Ultra lüks yatın haftalık kirasını duyan inanamadı.
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Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan 118 milyon dolarlık, Malta bayraklı 'Moonlight 2' isimli 4 katlı lüks mega yatı görenler dönüp bir daha baktı.
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Yatta yapılan hazırlıklar ise dikkatlerden kaçmadı. İlk görüşte yolcu gemisi gibi duran 280 metre uzunluğundaki lüks yatın içi ise lüksün ötesinde döşenmiş.
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Yunan iş adamı Andreas Liveras tarafından yaptırılan ödüllü yatın, özel güverteler ve açık hava jakuzisi gibi birçok özelliği bulunuyor.
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