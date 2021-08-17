4 kuzen, parti kuramayınca devlet kurdu
Avustralya'da parti kuramayan George Cruickshank üç kuzeniyle birleşerek Atlantium adlı bir devlet kurdu.
Avustralya'da bulunan Atlantium, 4 kişi tarafından kurulan mikro bir ulus.
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Önceleri siyasi parti kurmak isteyen George Cruickshank tarafından üç kuzeniyle beraber kurulan bu mikro ulus, görenleri hayrete düşürüyor.
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Hiçbir devlet onları tanımasa da şimdilerde Türkiye dahil farklı ülkelerden 1400 vatandaşı bulunuyor.
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Dünya üzerinde bu şekilde kurulmuş 100'den fazla mikro ulus bulunuyor. Bu ulusların, bayrakları, vatandaşları, para birimleri ve hatta pasaportları bile var. Atlantium İmparatorluğu'nun resmi dilleri İngilizce, Arapça, Hintçe ve Latince'dir.
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