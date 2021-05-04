4 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 4 Mayıs 2021 aktüel kataloğu için bekleyiş sona erdi. İşte BİM 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Nivea Yüz Bakım Kremi • Kırışıklık karşıtı • 50 ml Garnier Kömür Peeling • 150 ml
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Yüz Temizleme Köpüğü • 150 ml Biome Micellar Su • 400 ml Makyaj Temizleme Mendili • 3x20 Adet
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Küvet Organizerli Banyo Seti • 1 adet kese • 1 adet lif Boya Seti Seyahat Seti
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Cilt Maskesi • 3x15 ml Yüz Temizleme Fırçası Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti Konjac Makyaj Temizleme Süngeri
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