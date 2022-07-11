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  4. 4 milyon aileye, aylık 7 bin 200 lira: Aile destek programının detayları belli oldu

4 milyon aileye, aylık 7 bin 200 lira: Aile destek programının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı için detayları belli oldu.

4 milyon aileye, aylık 7 bin 200 lira: Aile destek programının detayları belli oldu - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde ‘Aile Destek Programı’ olarak tanımladığı yeni bir yardım kampanyası başlatılmıştı. 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak.

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4 milyon aileye, aylık 7 bin 200 lira: Aile destek programının detayları belli oldu - Resim: 2

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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4 milyon aileye, aylık 7 bin 200 lira: Aile destek programının detayları belli oldu - Resim: 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.

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4 milyon aileye, aylık 7 bin 200 lira: Aile destek programının detayları belli oldu - Resim: 4

Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor.

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